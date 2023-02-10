الأهلي يعلن غياب عمرو السولية عن مباراة فلامنجو البرازيلي في مونديال الأندية

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خضع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة سونار على عضلة السمانة مساء الخميس، للاطمئنان على حالته الطبية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأحمر، إن السولية تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة أثناء مباراة ريال مدريد الأربعاء الماضي.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب يغيب عن لقاء فلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث، ومن المقرر أن يبدأ برنامجه العلاجي والتدريبي من الغد في طنجة بالمغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء السبت المقبل.