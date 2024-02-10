إصابة طفل بجروح حرجة وشاب برصاص الاحتلال شمال غرب القدس

أُصيب طفل وشاب مساء اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب القدس المحتلة، بحسب ما نشرته وكالة الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر محلية، بأن طفلا من قرية بدو أصيب بجروح حرجة برأسه برصاص الاحتلال، وشاب برصاصة في قدمه، أثناء تواجدهما في مركبة قرب قرية «خرب اللحم» القريبة من جدار الفصل العنصري شمال غرب القدس المحتلة.

وأضافت المصادر أن عمليات إنعاش تجري للطفل بعد أن نقل الى مجمع فلسطين الطبي، برام الله لتلفي العلاج.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و64 شهيدًا و67 ألفًا و611 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيدًا و152 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.