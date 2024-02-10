ترامب يسخر من بايدن: ربما لا يدرك أنه على قيد الحياة

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أنه قد لا يدرك أنه لا يزال على قيد الحياة.

وقال ترامب: «إذا لم تتم مقاضاته بالاحتفاظ بوثائق سرية بسبب ضعف ذاكرته، فهذا أمر متروك لهم، ولكن لا يمكن مقاضاتي أنا أيضًا. هذا ليس أكثر من مقاضاة انتقائية لخصم بايدن السياسي، أنا»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف: «لا أعرف ما إذا كان بايدن متورطًا لأنني لا أعتقد أنه يعرف (أنه) على قيد الحياة. لكن هؤلاء أشخاص أشرار وأذكياء للغاية يحيطون بمكان عمله».

وكان ترامب يتحدث عن القرار الأخير الذي أصدره المدعي الخاص الذي يحقق في تخزين بايدن لوثائق سرية بشكل غير لائق.

وشدد الرئيس السابق على أن خليفته خزّن المواد السرية لسنوات في صناديق من الورق المقوى في مرآب خلف باب عادي، في الوقت الذي كان فيه ترامب نفسه تحت حراسة جهاز الخدمة السرية بعد الرئاسة، وكانت الوثائق محفوظة في غرف مغلقة بشكل آمن.

وكان المدعي العام روبرت هور، المختص بقضية العثور على وثائق سرية عام 2022 في مكتب قديم للرئيس بايدن تحمل علامة «سرية للغاية» يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائبا للرئيس باراك أوباما، خلص في تقريره إلى أن «لائحة الاتهام بحق بايدن لن تكون مبررة»، واصفا بايدن بأنه «رجل مسن صاحب ذاكرة سيئة».