شولتس وبايدن يطالبان الكونجرس بالموافقة على مساعدات أوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض أمس، من أي تهاون في دعم الغرب لأوكرانيا.

وقال شولتس، إنه حال لم يصوت الكونجرس لصالح تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا، سيشكل ذلك تهديدا لقدرة القوات المسلحة الأوكرانية في الحرب مع روسيا، مضيفًا: دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا أساسي.

وأوضح بعد محادثات مع بايدن استمرت نحو ساعة و45 دقيقة: "كلانا على قناعة بأن هذا يجب أن يحدث، وعلى ثقة أيضا من أن الكونجرس الأمريكي سيتوصل في النهاية إلى قرار لتقديم المساعدة".

وحذر بايدن، الذي يحاول منذ شهور تمرير حزمة مساعدات جديدة بالمليارات، إن عدم موافقة الكونجرس تقترب من الإهمال الجنائي.

وأشاد بايدن، بألمانيا لدورها في دعم أوكرانيا، قائلا: "لقد فعلتم شيئا لم يعتقد أحد قط أنكم ستفعلونه. لقد ضاعفتم المساعدات العسكرية لأوكرانيا العام الجاري. وهذا مهم حقا".

وكان بايدن ذكر قبل المحادثات: "يجب أن نكثف الدعم ونقوم بجانبنا الآن".

وكان اللقاء بين شولتس وبايدن محور زيارة قصيرة لمدة 24 ساعة قام بها شولتس للعاصمة الأمريكية، وهي الثالثة من نوعها منذ أصبح مستشارا في 2021.

وتعد أمريكا وألمانيا من أهم موردي الأسلحة لأوكرانيا، لدعمها في التصدي للعدوان الروسي على أراضيها. ويسعى شولتس وبايدن إلى الحيلولة دون توقف المعونات من الحلفاء في الغرب لكييف.