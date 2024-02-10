حسام حسن: أسعى لتحقيق أشياء إيجابية مع منتخب مصر في الفترة القادمة

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن مشاركته كلاعب مع الفراعنة في 7 نسخ من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي فاز خلالها بـ 3 ألقاب.

وقال حسام حسن في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لأساطير إفريقيا، الذي أقيم مساء اليوم السبت: «القارة الإفريقية تملك لاعبين كبار ولديهم تأثير على الكرة الأوروبية في السنوات الأخيرة، وأتمنى لها المزيد من التقدم».

وتابع: «كنت محظوظًا بأنني ولدت في بلد كبير مثل مصر، وكان لي الشرف بالمشاركة في 7 بطولات كأس أمم إفريقيا حققت منها 3 ألقاب، وكان شعورًا عظيمًا أن أتوج باللقب رافقة أجيال مختلفة».

وأضاف حسام حسن: «كنت محظوظًا أيضًا بالمشاركة في سن الـ 40 عامًا بكأس أمم إفريقيا 2006، وأن أنهى مسيرتي الدولية كقائد لمنتخب مصر».

وعن مشاركته في نسخة أمم إفريقيا 1998، قال: «كانت النسخة الأصعب في مسيرتي، كان منتخب مصر يضم عناصر جديدة والجميع رأى أنه من الصعب أن نتوج بهذا اللقب، وخضنا مباراة نهائية ضد خصم قوي جدًا (جنوب إفريقيا) لكننا في النهاية حققنا المفأجاة».

واختتم بالحديث عن توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر، قائلا: «أسعى إلى تحقيق أشياء إيجابية الفترة القادمة مع منتخب مصر».