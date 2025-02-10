المجلس النرويجي للاجئين يعلق نشاطه في 20 دولة بعد تجميد المساعدات الأمريكية

أعلن المجلس النرويجي للاجئين، لأول مرة في تاريخه، أنه سوف يضطر إلى تعليق العمل الإنساني الجاري والعاجل لمئات الآلاف من الأشخاص فيما يقرب من 20 دولة متضررة من الحروب والكوارث والنزوح، وذلك بعد تجميد المساعدات الأمريكية.

وقال المجلس في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، إنه «لم يشهد طوال عمله الممتد على مدى 79 عامًا، مثل هذا التوقف المفاجئ لتمويل المساعدات من الدول المانحة، أو المنظمات الحكومية الدولية، أو وكالات المانحين الخاصة».

وذكر أن عواقب هذا القرار ستكون «وخيمة بشكل متزايد» على الأشخاص الذين يواجهون أزمات في جميع أنحاء العالم.

وأكد البيان «إدراك المجلس لسلطة الإدارة الأمريكية في إجراء مراجعة مشروعة للمساعدات الخارجية الأمريكية»، لكنه شدد على وجوب اتخاذ خطوات أخرى سريعة؛ لتجنب تعطيل تقديم المساعدات الإنسانية الجارية.

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة والنرويج المساهمان الأكثر أهمية في المجلس النرويجي للاجئين، لدعم ما يقرب من 10 ملايين شخص متضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم».