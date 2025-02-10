 مصرع سيدة سقطت من الطابق السابع ببولاق الدكرور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع سيدة سقطت من الطابق السابع ببولاق الدكرور

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 10 فبراير 2025 - 4:14 م | آخر تحديث: الإثنين 10 فبراير 2025 - 4:14 م

لقيت حارسة عقار مصرعها بعدما اختل توازنها وسقطت من الطابق السابع خلال تنظيف درج العقار التي تعمل به في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن سيدة تعمل حارسة عقار خلال تنظيفها للدرج السلم اختل توازنها وسقطت من الطابق السابع، مما تسبب في وفاتها في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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