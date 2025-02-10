محافظ الإسكندرية: تدعيم منظومة النظافة بسلال وصناديق حاويات ليصل إجمالي السلال إلى 2129 سلة

محافظ الإسكندرية: التوسع في مربعات الجمع السكني بالأحياء لتصل إلى 41 مربعا سكنيا

وجّه أحمد خالد محافظ الإسكندرية، الإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي، بالتنسيق مع الأحياء وشركة النظافة للخدمات البيئية للعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة في جميع أحياء الإسكندرية، لكي يستشعر المواطن بتحسن في منظومة النظافة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه يتابع عن كثب معدلات رفع كفاءة منظومة النظافة في الشوارع، مضيفاً أنه تم دعم منظومة النظافة بسلال وصناديق حاويات جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد سلال المخلفات بالشوارع إلى 2129 سلة مخلفات، و2053 حاوية، بالإضافة إلى تدعيم مركز المعالجة بـ100 صندوق جديد.

وفي السياق ذاته، أضاف المحافظ أنه تم نقل المخلفات المتراكمة بالمحطات الوسيطة "محرم بك – أم زغيو"، حيث لا يوجد بهما سوى الوارد اليومي، كما تم البدء في أعمال التأهيل للمحطات الوسيطة بمحرم بك والمنتزة، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الجمع السكني من خلال التوسع في مربعات الجمع السكني على مستوى الأحياء، حيث وصلت مربعات الجمع السكني من باب الوحدات إلى 41 مربعا.



وأوضح المحافظ، أن رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة في مقدمة أولياته وخاصة أنها مطلب مشترك لجميع أهالي الإسكندرية، لافتًا إلى أنه تم توجيه جميع الجهات التنفيذية المعنية برفع كفاءة منظومة النظافة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين الخاصة بهذا الشأن والعمل على رفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أولا بأول.