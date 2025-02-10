رئيس وزراء كوسوفو يبحث عن حلفاء لتشكيل حكومة جديدة بعد فشله في تحقيق أغلبية برلمانية

فاز حزب رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي اليساري بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الأسبوع، لكنه لم يحصل على أغلبية في البرلمان، مما يجبره على البحث عن حليف لتشكيل الحكومة المقبلة، وفقا لنتائج أولية صادرة اليوم الاثنين.

وكانت الانتخابات التي جرت أمس الأحد حاسمة في تحديد من سيقود كوسوفو، في ظل تعثر المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع خصمها صربيا، وفي وقت أصبح فيه التمويل الخارجي لأحد أفقر بلدان أوروبا موضع تساؤل.

ومن جهتها ، ذكرت وكالة أسوشيتد برس(أب) أنه بعد فرز 88% من الأصوات، فاز حزب حركة تقرير المصير الذي يتزعمه كورتي، بنسبة 3ر41%، وفقا للجنة المركزية للانتخابات، وهي الهيئة المشرفة على الانتخابات.

وفاز الحزب الديمقراطي لكوسوفو، الذي يُحتجز قادته الرئيسيون في محكمة جنائية دولية في لاهاي بهولندا بتهم ارتكاب جرائم حرب، بنسبة 8ر21% من الأصوات.

وجاء في المرتبة الثالثة، حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو، وهو الحزب الأقدم في البلاد، بحصوله على نسبة 8ر17%. من الأصوات ،وقد خسر الحزب الكثير من تأييده بعد وفاة زعيمه إبراهيم روجوفا في عام 2006.

وحصل تحالف مستقبل كوسوفو بزعامة رئيس الوزراء السابق راموش هاراديناج على 7ر7% من الأصوات.

مع ذلك، بدا كورتي متفائلا، رغم أن تصريحاته لم تكشف شيئا عن الحزب الذي يعتزم دعوته للانضمام إلى حكومته الائتلافية.

وقال كورتي للصحفيين بينما خرج أنصاره إلى الشوارع للاحتفال: "الشعب انتصر. حزب حركة تقرير المصير انتصر، نحن الفائزون وسنشكل الحكومة المقبلة" وفقا لوكالة (أب).