جهاز حماية المستهلك: نشهد استقرارا وثباتا في الأسعار قبل رمضان مقارنة بالعام الماضي

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المهام الرئيسية للجهاز تتمثل في تنظيم الأسواق وضبطها، وحل شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى التوعية لكل من التاجر والمستهلك.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» أن الفترة الماضية شهدت بعض الأزمات وزيادات في الأسعار، مشددا أن الوضع الحالي يشهد «استقرارًا إلى حد ما» قبل رمضان مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع: «لو قارنا بين الأسعار الحالية خلال نفس الفترة من العام الماضي، لوجدنا أن الفرق شاسعا وجميع السلع متوفرة ومتاحة، والأسعار مستقرة إلى حد ما».

وأشار إلى أن «هناك ثباتا في الأسعار حاليًا»، على عكس الفترة الماضية التي شهدت «معاناة مع ارتفاع الأسعار بشكل يومي بل وحتى كل ساعة»، مؤكدا أن الأسعار اليوم أكثر استقرارًا بفضل استقرار سعر الدولار والإفراج عن السلع المستوردة بسهولة.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك لديه 24 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، تعمل على رصد الأسعار يوميا وحماية حقوق المستهلكين.