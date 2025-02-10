ميدو جابر: المصري قادر على الفوز بالكونفدرالية ولا أرفض اللعب للزمالك

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يرى ميدو جابر، لاعب فريق المصري البورسعيدي، أن فريقه قادر على تحقيق بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في حاله حالفه التوفيق في الأدوار المقبلة.

وأكد ميدو جابر أن المصري يستهدف تحقيق بطولة في الموسم الحالي، بعدما كان على بعد خطوات من التتويج بكأس الرابطة خلال المواسم الماضية.

المصري تأهل رفقة الزمالك للدور ربع النهائي وينتظر القرعة لتحديد منافسه في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ميدو جابر في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت»: «المصري قادر على التتويج بالكونفيدرالية.. والتوفيق فقط ينقص الفريق في الأدوار الإقصائية بعد الوصول إلى ربع النهائي».

وأضاف: «جمهور المصري يدعمنا بقوة ولا يمثل عنصر ضغط علينا كما يردد البعض، كما أننا نملك مدربًا كبيرًا بقيمة علي ماهر صاحب الخبرات».

وتابع: «تعلمت الكثير من علي ماهر الذي يعد أحد أفضل المدربين الذين عملت معهم، بجانب الراحل إيهاب جلال والتونسي معين الشعباني والفرنسي باتريس كارتيرون».

وأوضح: «لم تحدث خلافات بيني وبين حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي، وأضاف لي الكثير، لكن كارتيرون تعامل معي بطريقة رائعة ورحلت عن الفريق بعد استقالته من منصبه».

وواصل: «أفضل لاعب في الكرة المصرية حاليا هو إمام عاشور لاعب الأهلي.. أتمنى اللعب بجواره وبجوار إبراهيم عادل لأنهما الأفضل في الوقت الحالي».

وأتم: «أحب الأهلي ولا أكره الزمالك، وكرة القدم حاليًا يحكمها الاحتراف وليس العواطف، أنا لاعب كرة قدم محترف، ومن الممكن الانضمام للزمالك في حالة وصول عرض قوي».