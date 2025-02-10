الخارجية اللبنانية تدين تصريحات نتنياهو الداعية لإقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان لها اليوم الإثنين، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مشدّدةً على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم، لا سيما في لبنان.

وأعلنت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيانها، "عن إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية"، مؤكّدة وقوفها "إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها".

وشددت على "رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم لا سيما في لبنان".

وحثت وزارة الخارجية "للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت (2002) ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وكان نتانياهو ردّ في مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة الماضي على سؤال عن مطالب السعودية بإقامة دولة فلسطينية بالقول: "يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في السعودية؛ لديهم الكثير من الأراضي هناك".