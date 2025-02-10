وزيرا خارجية السعودية وباكستان يناقشان هاتفيا المستجدات الإقليمية

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ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، هاتفيًا اليوم الاثنين ، مع رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان إسحاق دار المستجدات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن فرحان ناقش مع وزير الخارجية الباكستاني "خلال الاتصال المستجدات الإقليمية، والجهود المشتركة حيالها."

وتأتي المباحثات في وقت تمر فيه المنطقة بتطورات سياسية غير مسبوقة، وتحريض إسرائيلي على السعودية.

وشهدت العلاقات السعودية الباكستانية، خلال السنوات القليلة الماضية، تطوراً لافتاً في مختلف المجالات، وارتفعت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خصوصاً في المجالات العسكرية والأمنية.