وفاة المؤلف الأمريكي توم روبنز عن 92 عاما

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توفي الروائي الفيلسوف المخادع الأمريكي توم روبنز الذي سحر وحير الملايين من القراء بمغامراته مثل "إيفن كاوجيرلز جيت ذا بلوز" و"جيترباج بيرفيوم"، عن 92 عاما.

وأكد صديقه المدير التنفيذي للنشر كريج بوبلرز وفاة روبنز والذي قال إن المؤلف توفي صباح أمس الأحد.

ونشر روبنز الذي اعترف أنه ينعم بـ"حكمة مجنونة" ثماني روايات ومذكرات "تيبتان بيتش باي" (فطيرة الخوخ التبتية) ونظر باعتزاز على عالمه الذي كان يتسم بالعبثية الجامدة وتعليقات المؤلف وخطوط القصة المتعرجة.

لم يكن أحد يمتلك خيالا أكثر جموحا سواء بإعطائنا بطلة مشاكسة ذات إبهام طويل في "كاوجيرلز" أو بلإنزال جثمان المسيح في حديقة حيوان مؤقتة في "أناذر رودسايد أتراكشن"