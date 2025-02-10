فينيسيوس ومبابي يقودان قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

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أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه نادي ريال مدريد الإسباني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في العاشرة مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، لحساب ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد استبعاد عدد كبير من اللاعبين للإصابة، وأبرزهم لوكاس فاسكيز، وديفيد ألابا، وإيدر ميليتاو، وأنطونيو رودريجر، وداني كارفاخال.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ثيبو كورتوا - أندري لونين - ميستري

خط الدفاع: خيسوس فاييخو - فران جارسيا - فيرلاند ميندي - جاكوبو - راؤول أسينسيو - لورينزو.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - شيما.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو.

وتُقام مباراة ذهاب دور الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد غدًا، فيما تُقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 19 فبراير الجاري.