قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، في مقابلة تمّ بثها الإثنين، إن «آلاف المتطوعين» ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد وحلّ جيشه وأجهزته الأمنية.

وبحسب موقع قناة «الحرة»، جاء ذلك في تصريحات الشرع لـ«بودكاست» مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق.

وقال الرئيس السوري وفق تصريحاته المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، إنه «لم يفرض التجنيد الإجباري، بل اختار التجنيد الطوعي»، لافتا إلى أن «الآلاف» انضموا إلى الجيش السوري الجديد.

وأوضح الشرع أن عددا كبيرا من الشبان «فروا من سوريا هربا من التجنيد الإجباري»، الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، التي تسببت بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وفي 29 يناير، تاريخ تعيين الشرع رئيسا انتقاليا، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المعارضة المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية.

وكرر الشرع خلال المقابلة، المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.

وقال إنه يلمس إجماعا لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحا أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو بـ«تحقيق التنمية الاقتصادية».

وشدد على أنه «من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار، مما من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن».