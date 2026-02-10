رئيس كوريا الجنوبية يبحث مع أمين عام الناتو سبل توسيع التعاون الدفاعي

بحث الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج والأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (الناتو) مارك روته، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، سبل توسيع التعاون الدفاعي الثنائي، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن الرئاسة الكورية.

وقال المتحدث الرئاسي كيم نام - جون، في بيان صحفي مكتوب، إن المحادثة، التي تعد الثانية بين القائدين في غضون سبعة أشهر، جرت بناءً على طلب روته.

وخلال الاتصال، اتفق الطرفان، على الحاجة إلى الحفاظ على شراكتهما والاستمرار في التشاور الوثيق لمعالجة التحديات الأمنية العالمية، ومن بينها حرب أوكرانيا والقضايا الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.

وسلط الرئيس الكوري، الضوء على كفاءة شركات الدفاع الكورية واقترح تعاونًا أكثر تحديدًا من خلال هيئة استشارية على مستوى العمل تم إنشاؤها العام الماضي.

ووافق روته، وتعهد بدعم تعزيز التعاون بين الناتو وسول.

وبالإضافة إلى ذلك، تعهد المسئولان بمواصلة تعزيز التعاون في مجالات أخرى، مثل الفضاء وتبادل المعلومات.