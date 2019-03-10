الرئيس الألماني يفتتح أسبوع الإخاء المسيحي اليهودي

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يفتتح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم الأحد أسبوع الإخاء المسيحي اليهودي في نورنبيرج.

وتقام فعاليات الأسبوع على مستوى ألمانيا خلال العام الجاري تحت شعار "معا ضد العداء لليهود".

ويتوقع أن يحضر حفل الافتتاح الأساسي شخصيات منها رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر كمتحدث في الاحتفال.

يعمل أسبوع الإخاء منذ 1952 على تشجيع الحوار الديني بين اليهود والمسيحيين والتذكير بالمحرقة النازية.

وتمنح أثناء حفل الافتتاح ميدالية بوبر روزنتسفايج.

ومن المقرر أن يتم تكريم مبادرة كرويتسبيرج ضد معاداة السامية وشبكة دعم الديمقراطية والشجاعة الأدبية بهذه الميدالية بسبب دورها في التفاهم بين اليهود والمسيحيين.

وتحيي هذه الجائزة ذكرى الفيلسوفين اليهوديين مارتن بوبر وفرانتس روزنتسفايج.

ومن بين من فاز بهذه الجائزة عازف موسيقى الروك بيتر مافاي ووزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر.