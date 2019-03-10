وزير خارجية ألمانيا: يجب أن يظل الضغط الدولي قويا في ظل الوضع الحالي في فنزويلا

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لابد من بقاء الضغط الدولي قويا في ظل الوضع الحالي في فنزويلا.

يذكر أن قوات الأمن الفنزويلية احتجزت أمس السبت مظاهرة في العاصمة كاراكاس نظمها معارضون لحكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وعرض التلفزيون الفنزويلي صورا تظهر كيف أغلقت شرطة مكافحة الشغب الشوارع في عدة أماكن ولم تسمح للمتظاهرين بالمرور. كما ذكرت وسائل إعلام أن الشرطة استخدمت جزئيا رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين.

وقال زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد : "تنتظرنا أيام صعبة. نظام الحكم سيحاول تقسيمنا، في هذه المعركة مواصلة النزول للشوارع أمر أساسي".

وقال ماس لصحيفة "تاجس شبيجل أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا مستعدون في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية إذا استلزم الأمر ذلك. لن نشارك في اللعبة التي يقوم بها مادورو. دعمنا لجوايدو لا يقبل الجدل".

وأضاف الوزير الألماني أنه ليس مفهوما أيضا أن مادوروا لم يعد يرغب في السفير الألماني في بلاده، وقال: "يزيد ذلك من حدة الوضع ولا يسهم بأي شكل في التهدئة".

يذكر أن حكومة نيكولاس مادورو أعلنت يوم الأربعاء الماضي السفير الألماني دانيل كرينر شخصا غير مرغوب فيه وطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

ويدور منذ عدة أسابيع صراع على السلطة بين جوايدو ومادورو.

وكان كرينر شارك الاثنين الماضي مع دبلوماسيين آخرين من أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة في استقبال زعيم المعارضة الفنزويلي بمطار كاراكاس عائدا من جولة في دول أخرى بأمريكا الجنوبية، وتم اعتباره بذلك أنه يتدخل في شؤون البلاد.