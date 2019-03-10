العثور على جثتي سائح هولندي ومرشد في نيبال

ذكر مسؤول شرطة، اليوم الأحد، أنه جرى العثور على جثتي سائح هولندي ومرشد نيبالي على أحد الطرق في شمال وسط نيبال.

وعثرت الشرطة في منطقة "مانانج" على الجثتين وقد طمرهما انهيار جليدي في "ماثيلو مانانج" على طريق "أنابورنا سيركيت"، وفقا لما ذكره ه شراوان كومار بيكا، مسؤول شرطة المنطقة.

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا نعرف متى وقع الحادث. يستغرق الوقت ست ساعات، على الأقل، من أجل الوصول إلى الموقع سيرا على الأقدام. ليس هناك أي منازل مجاورة".

وأضاف أنه تردد أن الاثنين كانا غادرا الفندق الذي يقع على ممر المشاة أواخر الشهر الماضي.

وتابع أن الرجل الهولندي في أوائل الثلاثينات من عمره والمرشد السياحي النيبالي في منتصف العشرينات، مضيفا أنه تم العثور على جثة السائح أمس السبت، بعد العثور على جثة المرشد أمس الأول الجمعة.

وتابع مسؤول الشرطة أنه تم إرسال الجثتين إلى مستشفى حكومي في العاصمة كاتماندو لتشريحهما.

ويزور آلاف السائحين الأجانب نيبال التي تقع في منطقة الهيمالايا خلال موسمي الربيع والخريف.