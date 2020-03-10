ترامب يعلن عن خطة اقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات تحفيزية اقتصادية اليوم الثلاثاء لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تعافت فيه الأسواق الآجلة قبل بدء التداول.

ومن بين الإجراءات المتوقعة وضع تشريع لحماية العاملين بالساعة ، الذين قد لا يتلقون رواتب بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي أو يتأثرون بإجراءات الحجر الصحي. كما أن ترامب سوف يعلن عن إجراءات على علاقة بخفض الضرائب على الرواتب.

ومن المقرر أن يعقد وفد من البيت الأبيض، يضم وزير الخزانة ستيفن منوشين، اجتماعا مع مشرعين في مبنى الكابيتول(الكونجرس ) لمناقشة التشريع . في الوقت ذاته ـ اجتمع ترامب مع مسؤولين تنفيذيين من وزارة الصحة.

وأشاد ترامب بالخطوات التي اتخذتها شركات سفن السياحة وشركات الطيران للسيطرة على انتشار الفيروس، قائلا " سوف نساعدهم عبر هذا التشريع ".

وتعتزم الإدارة الأمريكية لقاء المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت غدا الأربعاء.

وفتحت الاسواق الأمريكية على ارتفاع بنسبة 3 بالمئة، ولكن المكاسب تقلصت في وقت لاحق ،مع انخفاض المؤشرات لفترة قصيرة إلى المستوى الأحمر ، في صباح شهد تقلبا في حجم التداول. وارتفع مؤشر إس أند بي بنسبة1ر0 بالمئة فقط عند الظهر.

يأتي الارتداد العكسي المبدئي بعد انخفاضها بنسبة أكثر من 7 بالمئة أمس الاثنين، وذلك بعد تراجع البورصات الأوروبية والآسيوية.