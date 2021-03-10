اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية شرقي الجزائر



أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الأربعاء، باعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولايتي بجاية وجيجل، شرقي البلاد، خلال الأيام الأخيرة.



وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنه جرى "تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية وثلاث قنابل تقليدية الصنع بكل من محافظات تيزي وزو والمسيلة وسكيكدة خلال الفترة الممتدة من الثالث إلى التاسع مارس الحالي".



وأعلنت الوزارة، إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ39 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والطارف، فيما تم توقيف 123 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في محافظات جانت وتلمسان وتمنراست وتبسة والنعامة وغليزان.