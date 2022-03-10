رئيس بيلاروس يعتزم زيارة روسيا ولقاء نظيره بوتين غدا الجمعة

أعلنت رئاسة بيلاروس في بيان على موقعها على شبكة الإنترنت أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو يعتزم زيارة روسيا، غدا الجمعة.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يلتقى لوكاشينكو بالرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيان أشار إلى أن الرئيسين سوف يناقشان التعاون الاقتصادي في ظل ضغوط العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي عقوبات على بيلاروس بسبب "دعمها" للحرب على أوكرانيا.

واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية 24 فردا ومنظمة في بيلاروس بإجراءات قسرية بسبب "دعم الغزو الروسي"، بحسب بيان للوزارة.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد قال أمام البرلمان الاسبوع الماضي إن اليابان ستفرض عقوبات على بيلاروس هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة جابان توداي أن كيشيدا قال في البرلمان" في ضوء تورط بيلاروس الواضح في الغزو الروسي لأوكرانيا، قررنا فرض عقوبات على أفراد من بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بالإضافة إلى كيانات، وفرض إجراءات تقييد على الصادرات".

ويذكر أن دول الاتحاد الأوروبي أعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات واسعة النطاق استهدفت القطاع المالي الروسي بالدرجة الأولى، كما تم حظر عبور الطائرات الروسية في المجال الجوي لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.