الليرة التركية تواصل التراجع لليوم التاسع

واصلت الليرة التركية التراجع، اليوم الخميس، لليوم التاسع، مقابل الدولار، مسجلة أطول سلسلة من الخسائر المتتالية منذ نوفمبر.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن هذا التراجع يأتي وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة عجز الحساب الجاري للبلاد، ما يعني الحاجة للمزيد من العملات الأجنبية.

وتراجعت الليرة بنسبة 7ر0% إلى 7551ر14 ليرة لكل دولار، لتفقد 8ر9% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام وتصبح ثاني أسوأ العملات أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد الروبل الروسي.

وقد أدى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة احتمالات ارتفاع التضخم وتفاقم عجز الميزان التجاري، ما يضع المزيد من الضغوط على العملة، بعد التقاط قصير للأنفاس في بداية العام.