تدفقات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا تظل مرتفعة

من المقرر أن تظل تدفقات الغاز الطبيعي الروسي، التي تدخل سلوفاكيا عبر طريق رئيسي يمر بأوكرانيا، مرتفعة اليوم الخميس، وفقا لبيانات من شركة "إيوستريم" السلوفاكية المشغلة للشبكة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأنه من المتوقع أن تبلغ الإمدادات عبر محطة فيلكي كابوساني 2ر83 مليون متر مكعب في اليوم تقريبا، بناء على الطلبات.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم الغاز الروسي الذي يدخل أوكرانيا عبر محطتي سودجا وسوخرانوفكا على الحدود إلى 4ر109 مليون متر مكعب يوميا اليوم الخميس، وهو ما لا يختلف كثيرا عن الحجم أمس الأربعاء، بناء على الطلبات التي نشرها مشغل الشبكة الأوكراني الساعة 0549 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

ويقترب هذا من حجم الغاز المنصوص عليه في عقد العبور الخاص بشركة جازبروم، وهو 6ر109 مليون متر مكعب يوميا.