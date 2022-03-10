برج خليفة يتزين بصور عمرو دياب بعد تعاونه مع أنغامي

تصدرت صورة الفنان عمرو دياب برج خليفة في دبي ليلة أمس الأربعاء، احتفالا بتعاونه مع منصة "أنغامي".

وأعلن عمرو دياب عن انتقال أعماله إلى "أنغامي" الشهر الماضي، وبناء على هذه الخطوة ستكون أعماله متاحة عبر "أنغامي" مجانًا لتصل إلى أكثر من 75 مليون مستمع من مستخدمي المنصة الشهيرة.

وفي تعليق على هذه الخطوة قال الفنان عمرو دياب: متحمس جدا لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول الى مستمعين جدد حول العالم.

وتابع: اخترت أنغامي باعتبارها منصة عالمية تساهم في تقديم الثقافة العربية على الساحة الدولية، كما أنني أشاركها نفس الرؤى في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم.

وأضاف: هذا التعاون سيشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقا مع أنغامي حيث سنتعاون لإيصال رسالتنا معا إلى العالم.

من جانبه، قال إدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"أنغامي": "توفر أنغامي لمستخدميها مجموعة لا متناهية من الأعمال الغنائية، ومقاطع الفيديو، والمدوّنات الصوتية، والفعاليات، وغيرها.. كما تدعم المبدعين العرب لمشاركة أصواتهم مع العالم.. يسعدنا ويشرفنا أن نتعاون مع النجم العربي والعالمي عمرو دياب متيحين الفرصة أمام جمهوره للاستماع إلى رصيده الموسيقي الغني من إنتاج شركته ناي فور ميديا وجميع إصداراته القادمة فقط وحصرياً عبر منصتنا".

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في الرياض على مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد الرياض.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، وتفاعل الجمهور مع الهضبة واستمتعوا بباقة من أروع أغانيه على مدار ساعتين.