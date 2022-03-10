وأوضح بوتين- في اجتماع اليوم مع الحكومة الروسية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن:"الولايات المتحدة أعلنت عن إغلاق استيراد النفط الروسي للسوق الأمريكية، والأسعار مرتفعة هناك، ومعدلات التضخم ارتفعت بشكل غير مسبوق، وربما وصلت لارتفاعات تاريخية"، مُضيفًا: "أنهم يحاولون تحميلنا مسؤولية نتائج أخطائهم".

وتابع الرئيس الروسي "هذا أمر بديهي بالنسبة للخبراء، لأن الصادرات من النفط الروسي، على سبيل المثال، للسوق الأمريكية لا يتجاوز 3%، وهذا شئ لا يُكاد يذكر، والأسعار عندهم آخذة في الازدياد، ولا علاقة لنا بذلك على الإطلاق".

وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية استهدفت المنظومة المالية الروسية، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، إلا أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أكد في وقت سابق أن العملية لن تتوقف حتى يتم تنفيذ كل المهام المحددة لها.