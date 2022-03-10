رئيس أوكرانيا والمستشار الألماني يبحثان مسار محادثات السلام مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إنه أجرى، صباح اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، لافتًا إلى أنه بحث مسار محادثات السلام مع روسيا، خلال الاتصال.



وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، أنه شدد خلال الاتصال، على أهمية زيادة الدعم الدفاعي لأوكرانيا، وفرض عقوبات على روسيا، موضحًا أن الاتصال تطرق إلى موضوع عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.





Discussed the course of peace talks with Chancellor @OlafScholz. Stressed the importance of increasing defense support for 🇺🇦 and sanctions pressure on Russia. Raised the issue of Ukraine's membership in the EU on the eve of the informal summit of 🇪🇺 leaders. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2022





بدأ الاجتماع بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، صباح اليوم الخميس، بمشاركة نظيرهما التركي مولود تشاووش أوغلو.



ويأتي هذا الاجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بعد أن أجرى تشاوش أوغلو، في وقت سابق اليوم، لقاء منفصلا مع كل من كوليبا ولافروف.



وهذا أول لقاء على المستوى الوزاري بين موسكو وكييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين، وسبقته ثلاث جولات من المفاوضات بين وفدي الطرفين في أراضي بيلاروس.



وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت ما مجموعه 2911 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.



وصرحت هيئة الأركان الأوكرانية، بمقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي، منذ إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العملية العسكرية الخاصة في كييف، موضحة أن خسائر الروس تضمنت 335 دبابة، و1105 مركبات قتالية، و29 سلاحًا مضادًا للطائرات، و81 طائرة هليكوبتر.