ارتفعت أسعار الذهب 3 جنيهات في أسواق الصاغة المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم ليسجل جرام عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 875 جنيها، مقارنة بـ872 جنيها في ختام تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة السابق.

وبحسب نجيب، ارتفع جرام عيار 24 ليسجل نحو 1000 جنيه، مقارنة بـ997 جنيها، كما وصل جرام عيار 18 ليسجل 751 جنيها، مقارنة بـ748 جنيها، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7152 جنيها بزيادة قدرها 24 جنيها مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وعالميا عزز الذهب يوم الخميس مكاسبه بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة إذ استمرت المخاوف بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين الجانبين، في حين من المرجح أيضا أن تؤثر بيانات التضخم الأمريكية المهمة.

وبحسب وكالة رويترز ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 1996.09 دولار للأوقية وارتفعت العقود الاجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 2002 دولار للأوقية.

وأدى الإقبال على الأصول الآمنة في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب الأزمة الأوكرانية إلى دفع أسعار الذهب إلى قرب المستويات القياسية التي سجلتها في أغسطس 2020.