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بمشاركة كريستو.. منتخب تونس يخسر أمام نيجيريا في مباراة برونزية أمم إفريقيا للشباب

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 5:54 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 5:54 م

خسر المنتخب التونسي أمام نظيره النيجيري، اليوم الجمعة، في مباراة الميدالية البرونزية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا.

وتوج المنتخب النيجيري بالميدالية البرونزية لأمم إفريقيا للشباب، بعد فوزه على نظيره التونسي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

افتتح أهداف المباراة المنتخب النيجيري عن طريق لاعبه إبراهيم محمد في الدقيقة الـ 9، قبل أن يضيف أحمد عبد الله الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتقدم بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب جود سنداي في إضافة الهدفين الثالث والرابع لـ منتخب نيجيريا في الدقيقتين 48 و 89، لينتهي اللقاء بفوز منتخب النسور برباعية نظيفة.

وشارك محمد الضاوي «كريستو» لاعب النادي الأهلي، في التشكيل الأساسي لمنتخب تونس في مواجهة نيجيريا مساء اليوم الجمعة.


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