شئون الحرمين: برامج توعوية رقمية لقاصدي المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة شؤون التوعية الميدانية، تسخير كل طاقاتها البشرية والتقنية لتقديم البرامج التوعوية الرقمية لقاصدي المسجد الحرام عبر مراكزها الرقمية وشاشاتها التفاعلية؛ بما يحقق صحة أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ويثري تجربتهم ويعزز من تعظيم المسجد الحرام.

وذكرت وكالة شؤون التوعية الميدانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، أنها تقدم خدماتها عبر أكثر من 180 موظفا ميدانيا مؤهلا، لتنفيذ الخدمات التوعوية الميدانية بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، ومن ذلك تأمين المراكز التوعوية بالمحتوى التوعوي الرقمي والورقي والتأكد من جاهزيتها بالمحتوى التوعوي، إضافة إلى مواصلة مهام توعية الزوار وحثهم على الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أمور عباداتهم وتوجيههم داخل الحجر وتنظيم الصفوف ومساندة الإدارات المختصة وتغطية كافة مواقع صحن المطاف والصفا والمروة.

وأضافت أنها تتولى توزيع الكتيبات والمطويات ونشر سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيه الزوار عن بعض الأخطاء الشرعية، ونشر الإصدارات الرقمية التوعوية المزودة بخاصية الترميز الإلكتروني عن طريق مراكز التوعية الرقمية بلغات عالمية، وتأمين المراكز التوعوية بالكتيبات والمطويات، كما تقوم كفاءات متخصصة من الوكالة بتكثيف عدد المطوفين وتوزيعهم على مداخل المطاف في جميع المشايات الفعالة، وكذلك تفعيل برنامج "تبيان ودلالة" الذي يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية ميدانية لقاصدي المسجد الحرام بمشاركة المطوفين.

كما حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 5 أماكن بالمسجد الحرام للوصول إلى العربات الكهربائية المخصصة للمعتمرين؛ بهدف تسهيل أداء النسك على قاصدي الحرم المكي، إضافة إلى إعلان طرق تقديم خدمات الإفطار في شهر رمضان الكريم لقاصدي المسجد النبوي.

وذكرت الرئاسة، وفقا لما ذكرته القناة الإخبارية السعودية اليوم الجمعة، أن المواقع التي تم تحديدها في المسجد هي: مدخل جسر المروة، ومدخل سلالم الأرقم، ومدخل جسر الجياد، ومدخل سلم جياد الكهربائي، ومدخل جسر الشبيكة.. موضحة أنه يمكن حجز العربات الكهربائية مسبقا عبر تطبيق "تنقل".

وفي سياق متصل، حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، طرق تقديم خدمات الإفطار في شهر رمضان الكريم لقاصدي المسجد النبوي من المعتمرين لأداء فريضة العمرة لهذا العام.

وأوضحت أنه يمكن لمقدمي خدمة الإفطار في المسجد النبوي من تقديم الوجبات بأنفسهم أو عن طريق شركات الإعاشة التي سيتم التصريح لها من قبل الوكالة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالاشتراطات المحددة في التصريح، والمطابقة للمواصفات العامة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.