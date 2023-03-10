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مصر
مفتي الجمهورية: الهروب من الخدمة العسكرية حرام شرعا
السيسي يهنئ الرئيس الصيني شي جين بينج بمناسبة إعادة انتخابه
السيسي يعرب عن تمنياته لنظيره الصيني بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات الشعب الصديق
هيئة المحطات النووية تعلن انطلاق أول سفينة مزودة بمعدات كبيرة لمحطة الضبعة
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البنك المركزي التركي يطالب البنوك بتوسيع هامش سعر بيع الدولار
ألمانيا.. عملية كبيرة للشرطة بمدينة كارلسروه بعد ما يعتقد أنه اختطاف رهائن
جروسي رئيسا لوكالة الطاقة الذرية 4 سنوات أخرى
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الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويقترب من نصف نهائي دوري الطائرة
نجم ليفربول يمدح صلاح
عبد العزيز السيد حكما لمباراة الزمالك وإنبي بالدوري الممتاز
رأي
فن
مهرجان مسرح الجنوب يواصل عقد الورش التدريبية الفنية لشباب قنا
16 فيلما عربيا في فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي
بعد أسيل.. ميشيل مساك في مسلسل المداح 3
حورية فرغلى: الوسط الفنى غدار.. وأخذ أجمل عشر سنوات فى حياتى
مال وأعمال
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مواطن
استعدادا لشهر الصوم.. المحافظات تضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية بشوادر أهلا رمضان
10 مارس 2023.. نشرة الشروق الاقتصادية: اتفاقية بين اليابان والفاو لزيادة الإنتاج الزراعي بـ3.8 مليون دولار
ميناء دمياط يستقبل قمح وخشب زان وحديد
حوادث وقضايا
ضبط متهم بحيازة 320 طربة حشيش في الإسكندرية
التحفظ على عملات أثرية ضبطت بحوزة راكب بمطار برج العرب في الإسكندرية
حاول الانتحار أمام القطار لكنه تأخر.. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل 7 من أسرته بالإسكندرية
حبس المتهم بقتل شخص بسبب خلافات الجيرة في الإسكندرية
تليفزيون
فيديو.. أستاذ بالأزهر: ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين شهداء
فتاة تروى معانتها من التنمر: «سخروا من مناخيري وشبهوني بحيوان»
فتاة تعرضت للتنمر: السوشيال ميديا دوامة الضغوط النفسية
غدا.. الإنشاد الديني في نيجيريا في برنامج زووم إفريقيا على cbc