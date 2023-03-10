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ضرب زلزال ، بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر مدينة "فايز آباد" عاصمة إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان أمس الخميس، طبقا ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن المركز الوطني الهندي للزلازل.

ووقع مركز الزلزال على بعد 140 كيلومترا شمال شرق مدينة "فايز آباد"، في الساعة 23 ودقيقة واحدة و47 ثانية مساء أمس.

وهذا رابع زلزال في غضون أسبوع.

وذكر المركز في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) أمس الخميس "وقع زلزال بقوة 7ر4 درجة في 9 مارس 2023، في الساعة 23 ودقيقة واحدة و47 ثانية، بالتوقيت المحلي الهندي ، عند خط عرض: 36:57 وخط طول: 72.30، وعمق: 140 كيلومترا".

وأضاف المركز أن زلزالا بقوة 1ر4 درجة وقع أيضا صباح اليوم، في ولاية "فايز آباد" الأفغانية.

وكانت مدينة "فايز آباد" الأفغانية قد شهدت مؤخرا العديد من الزلازل، التي ربما تكون مصدر قلق كبير.

يشار إلى أن نحو ألف شخص لقوا حتفهم وأصيب 1500 أخرين في زلزال ضرب شرق أفغانستان في شهر يونيو الماضي.