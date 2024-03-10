الأمم المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات

أكد عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على الحاجة الملحة إلى تنفيذ قانون الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في البلاد.

وذكر باتيلي عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، "التقيت اليوم بأعضاء المجلس الأعلى للدولة، السادة عادل كرموس ووحيد برشان وصلاح ميتو ونزار كعوان، ممثلين عن كتلة التوافق الوطني. ناقشنا الجمود الذي يعتري العملية السياسية في ليبيا في الوقت الراهن واستعرضنا السبل والوسائل اللازمة لتجاوز حالة الانسداد السياسي".

وأضاف باتيلي: "وقد شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات".

وكان باتيلي قد شدد، خلال اتصال هاتفي مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، على ضرورة بذل جهود سريعة للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا.

وفشلت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر 2021 كما كان مقررا سابقا، بسبب الخلافات بين الأطراف الليبية حول قوانين الانتخابات.