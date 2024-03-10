توزيع 1300 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في جنوب سيناء

استعدت محافظة جنوب سيناء لشهر رمضان الكريم بكميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة، لتوزيعها على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا داخل التجمعات البدوية والقرى والوديان، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.



قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التنسيق مع عدة جهات لتوفير كميات كبيرة من المواد الغذائية "أرز، مكرونة، سكر، بقوليات، عدس" إضافة إلى احتياجات رمضان، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا على مدار شهر رمضان، وبالتنسيق مع رؤساء المدن.



وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى دعم المحافظة بـ 1300 كرتونة مواد غذائية، بواقع 1000 كرتونة من البنك الزراعي المصري، و300 كرتونة هدية من إحدى شركات الاستثمارات المالية والرقمية، مؤكدًا أنه سيجري توزيع الـ 300 كرتونة على أهالي طابا وقرية راس النقب.



وأكد أنه سيجري توزيع الـ 1000 كرتونة بإجمالي 10 أطنان مواد غذائية على كافة مدن المحافظة، تحت إشراف ومتابعة رئيس كل مدينة، لضمان وصولها للمستحقين.



وقدم محافظ جنوب سيناء، الشكر للبنك الزراعي، وقيادات الشركة وجميع العاملين بها لتعاونها مع المحافظة في العديد من المشروعات، ودعمهم للمواطنين في إطار المشاركة المجتمعية الفعالة.