القوات العراقية تنفذ عملية عسكرية جديدة لملاحقة داعش شمالي بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، أنها شرعت في تنفيذ عملية عسكرية في إطار خططها لتوسع نطاق العمليات المشتركة لملاحقة بقايا تنظيم داعش، وتدمير أوكاره في مناطق شمالي بغداد.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي اليوم، أن قيادات عمليات محافظات: صلاح الدين وكركوك وشرق صلاح الدين في منطقة طوز خرماتو؛ شرعت فجر اليوم، في تنفيذ عملية عسكرية لتعزيز وإدامة العمليات الاستباقية والضغط المستمر على عناصر داعش، وفق معلومات استخبارية دقيقة وتواجد ميداني للقوات الأمنية المختلفة.

وأوضحت أن هذه العملية يجرى تنفيذها بمشاركة المقاتلات الحربية ومروحيات الجيش والوكالات والدوائر الأمنية الساندة.