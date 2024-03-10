مسئولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة: انتهجنا شعار التنوع في رمضان 2024

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسئولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك تنوعًا كبيرًا في الأعمال المقدمة محليًا خلال موسم رمضان 2024، والمعروض منها في الخارج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن مسلسل «الحشاشين» سيُعرض في روسيا، بينما سيُعرض مسلسل «الإمام» في ماليزيا.

وأشارت إلى أن «التنوع» شعار انتهجته الشركة خلال موسم 2024، موضحة أن المتحدة تقدم الأعمال التاريخية كمسلسل «الحشاشين»، والفانتازيا كمسلسل «جودر»، إلى جانب الدراما الاجتماعية والشعبية والكوميدية وغيرها؛ لإرضاء جميع الأذواق.

وعن تفاصيل مسلسل «الحشاشين»، أوضحت أن المؤلف عبدالرحيم كمال، يقدم خلال العمل دراما تاريخية، معقبة: «المسلسل ليس نقلًا حرفيًا عن التاريخ، لكن هناك جزءًا خاضع لوجهة نظر المؤلف».

وأكملت: «الحشاشين من أهم الجماعات التي أسست كل الأفكار المتطرفة، هذا ملف شائك ومهم جدًا، وسيكون هناك إسقاط يربط ما حدث في مصر، خاصة أننا عانينا كثيرا من فكرة التطرف الديني».

ولفتت إلى أن الفنان يحيى الفخراني يعود بعد غياب عن دراما رمضان بمسلسل «عتبات البهجة» المكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن نص أدبي للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، قائلة إن المسلسل بمثابة عودة للمخرج المخضرم والكبير مجدي أبو عميرة.