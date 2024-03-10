 مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هوفنهايم بالدوري الألماني - بوابة الشروق
الأحد 10 مارس 2024 9:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هوفنهايم بالدوري الألماني

محمد عاطف
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 9:19 م | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 9:20 م

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت فوزًا ثمينًا على نظيره هوفنهايم بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب كومرتسبانك مساء اليوم الأحد، في الدوري الألماني «بوندسيلجا».

افتتح أهداف المباراة هوفنهايم عن طريق لاعبه جون بروكس في الدقيقة 6، قبل أن يدرك فرانكفورت هدف التعادل في الدقيقة 32 عن طريق لاعبه روبن كوخ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أضاف إريك إيبيمبي الهدف الثاني لفريق فرانكفورت في الدقيقة 50، قبل أن يحرز ماريو جوتزه الهدف الثالث في الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدف.

وشارك عمر مرموش مهاجم منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريقه فرانكفورت في مواجهة هوفنهايم مساء اليوم الأحد.

وبتلك النتيجة، رفع فرانكفورت رصيده للنقطة 40 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 33 في المركز السابع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك