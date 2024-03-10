مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هوفنهايم بالدوري الألماني

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت فوزًا ثمينًا على نظيره هوفنهايم بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب كومرتسبانك مساء اليوم الأحد، في الدوري الألماني «بوندسيلجا».

افتتح أهداف المباراة هوفنهايم عن طريق لاعبه جون بروكس في الدقيقة 6، قبل أن يدرك فرانكفورت هدف التعادل في الدقيقة 32 عن طريق لاعبه روبن كوخ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أضاف إريك إيبيمبي الهدف الثاني لفريق فرانكفورت في الدقيقة 50، قبل أن يحرز ماريو جوتزه الهدف الثالث في الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدف.

وشارك عمر مرموش مهاجم منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريقه فرانكفورت في مواجهة هوفنهايم مساء اليوم الأحد.

وبتلك النتيجة، رفع فرانكفورت رصيده للنقطة 40 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 33 في المركز السابع.