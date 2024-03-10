فيتوريا جيمارايش يهزم فامليكاو في الدوري البرتغالي

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حقق فريق فيتوريا جيمارايش فوزا ثمينا على ضيفه فامليكاو بنتيجة 1/صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وسجل جواو سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 92، فرط فيتوريا جيمارايش في فرصة مؤكدة لهدف ثان عندما أهدر لاعبه أدريان بوتزكي ركلة جزاء.

وحقق فيتوريا جيمارايش فوزه الثاني على التوالي في الدوري ليرفع رصيده إلى 47 نقطة لتفصله ثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي.

أما فريق فامليكاو فقد واصل نزيف النقاط بتعادل وخسارتين في آخر ثلاث جولات ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباريات أخرى أقيمت السبت، فاز بوافيستا على موريرينسي بنتيجة 1/صفر، وفجر فيزيلا مفاجأة بالفوز على فارنزي بنتيجة 1/2، بينما تعادل ريو آفي مع سبورتنج براجا بدون أهداف.