اتهام ألماني في أستراليا بمحاولة تهريب كوكايين

يواجه رجل ألماني /77 عاما/ اتهاما بمحاولة تهريب 4 كيلوجرامات من الكوكايين إلى أستراليا في أمتعته.

وأفادت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان لها اليوم الخميس بأن الرجل وصل إلى مدينة بيرث على متن رحلة دولية في 8 أغسطس الجاري حاملا حقيبة سفر صغيرة وحقيبة ظهر.

وأضافت الشرطة أن أفرادا من قوة حرس الحدود الأسترالية عثروا على حقيبتين صغيرتين داخل حقيبة الظهر، تحتوي كل منهما على جيب داخلي مخبأ فيه مسحوق أبيض ثبت لاحقا أنه مخدر الكوكايين.

وُقدر الوزن الإجمالي للكوكايين المضبوط بـ 4 كيلوجرامات، وتقدر قيمته السوقية بسعر 3ر1 مليون دولار أسترالي (840 ألف دولار أمريكي)، وفقا لبيانات الشرطة.

ويواجه الرجل تهمة تهريب كمية من المخدرات الخاضعة لرقابة الحدود بغرض الإتجار، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد.