محافظ الفيوم يستقبل النقيب العام لأطباء مصر ويثمن جهود النقابة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، الدكتور أسامة عبدالحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد والمشرف علي لجنة "مصر العطاء"، خلال زيارتهما للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم، والدكتور محمود جبالي أمين عام النقابة، والدكتور أحمد اللباد أمين الصندوق، والدكتور أحمد والي عضو مجلس النقابة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي، ودراسة الأوضاع بالمستشفيات والمراكز الطبية واحتياجاتها المختلفة، وكذا التحديات التي تواجه هذا القطاع العام، بهدف تحسين مستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

من جهته، رحب محافظ الفيوم، بنقيب أطباء مصر والوفد المرافق له، علي أرض المحافظة، مثمناً جهود ودور النقابة، في تقديم الدعم والرعاية لكافة الأطباء العاملين بالمحافظة، مؤكداً على أهمية التواصل والتعاون والتشبيك الدائم، بين النقابة، وأجهزة المحافظة، ووزارة الصحة، وجامعة الفيوم، للإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للمنظومة الصحية والقطاع الصحي بالمحافظة، كونه أحد أهم القطاعات الخدمية، وارتباطه الوثيق بصحة الانسان، وذلك من أجل توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية على أعلى مستوى.

فيما وجه النقيب العام، الشكر والتقدير لمحافظ الفيوم، علي حفاوة الاستقبال والجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتحسين بيئة العمل، وتوفير سبل الدعم وكافة الإمكانيات اللازمة لتذليل المعوقات التي قد تواجه منظومة القطاع الصحي، مؤكداً حرص النقابة العامة على التواصل المستمر مع النقابة الفرعية بالفيوم لتحسين كافة الخدمات الطبية المقدمة.

وفي ختام اللقاء، قام النقيب العام لأطباء مصر، والأمين العام المساعد للنقابة المشرف على لجنة "مصر العطاء"، بتقديم تبرع من لجنة مصر العطاء، لمستشفى الفيوم العام، عبارة عن جهاز أشعة تليفزيونية وعدد 2 جهاز قياس نبض الجنين.