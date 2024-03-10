 خفر السواحل اليوناني ينتشل 151 مهاجرا جنوب جزيرة كريت - بوابة الشروق
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خفر السواحل اليوناني ينتشل 151 مهاجرا جنوب جزيرة كريت

أثينا - د ب أ
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 6:36 م | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 6:36 م

ذكرت وسائل إعلام يونانية اليوم الأحد، أن خفر السواحل اليوناني انتشل 151 مهاجرا في البحر جنوب جزيرة كريت الواقعة في البحر المتوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووصل 35 آخرون إلى جزيرة جافدوس /حوالي 40 كيلومترا جنوبا/.

وكان جميع الأشخاص سالمين وبصحة جيدة، وفقا لهيئة الإذاعة اليونانية الإقليمية في مدينة خانيا بجزيرة كريت.

ويتزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور من ليبيا إلى اليونان والاتحاد الأوروبي. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وصل ما يقرب من 900 مهاجر إلى جزيرة كريت هذا العام حتى 3 مارس.

وذكر جميعهم تقريبا أنهم سافروا من طبرق في ليبيا. وكان معظمهم من المصريين.

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