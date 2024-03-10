انطلاق مؤتمر القمة الدولية للمرأه في دورته الخامسه تحت شعار دور المرأة في التحول الاقتصادي

معاون وزيرة التخطيط تستعرض تجربة تمكين السيدات في مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة

أعلن مؤتمر "القمة الدولية للمرأة" عن إنطلاق دورته الخامسة في القاهرة، تحت شعار "دور المرأة في التحول الاقتصادي" حيث تسعى القمة إلى إستعراض دور المرأة في دفع عجلة التحول الاقتصادي وتمكينها في مختلف المجالات.

ويهدف مؤتمر "القمة الدولية للمرأة" كل عام إلى اختيار موضوع جديد يتعلق بدور المرأة في المجتمع، لتسليط الضوء على كيفية تحولهن إلى نماذج مشرفة في مختلف الجوانب والمجالات.

وإختارت القمة في دورتها الخامسة، التركيز على التحول الاقتصادي، ليسلط الضوء على دور المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويعكس التزام القمة بتعزيز دور المرأة وإبراز إسهاماتها الهامة في تحقيق التغيير الإيجابي والمستدام في المجتمعات.

وقالت أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إن الدولة المصرية تعمل على تمكين السيدات والشباب من اصحاب الجدارة العلمية والمهنية، وتعمل على تقلدهم مناصب قيادية بالدولة.

واستعرضت حسام، خلال كلمتها في القمة العالمية للمرأة، تجربة تمكين السيدات والشباب في مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة، ومبادرات اخرى فنية ذات علاقة بالاستثمارات العامة الخضراء والتنمية الحضرية.

وأعلن المؤتمر ،عن توزيع جوائز لبعض "أيقونات الريادة النسائية" لتكريمهن في مجالات متنوعة، وستتضمن الجوائز عدة فئات مثل "ريادة الأعمال لعام 2024"، حيث كرم النساء اللواتي أظهرن قيادة وابتكار استثنائيين في مشاريعهن الريادية.

كما منح جائزة "المرأة في التكنولوجيا" تكريمًا للنساء اللواتي قدمن إسهامات كبيرة في مجال التكنولوجيا، كما ستمنح جائزة "مبادرة المجتمع لهذا العام" تقديرًا للنساء اللواتي بادرن بمشاريع ذات تأثير أحدثت فرقًا في مجتمعاتهن، مسلطة الضوء على تفانيهن في التغيير الاجتماعي وتنمية المجتمع، تهدف هذه الجوائز إلى الاحتفاء بإنجازات النساء وتلهم الآخرين للوصول إلى آفاق جديدة من النجاح.

وشهد المؤتمر هذا العام حضور ما يقرب من 35 خبيرًا من مختلف الصناعات والمجالات، ليشاركوا بتجاربهم ومعارفهم في منصة واحدة مليئة بالإلهام والتحفيز، يناقش،عدة قضايا منها أثر الزراعة المستدامة وأنظمة الغذاء على النمو الاقتصادي، وصولًا إلى الطريق إلى القيادة والنجاح، ودور التكنولوجيا المبتكرة في تعزيز الأعمال وتسهيلها، كما تناول التحديات والفرص المتعلقة بالتكنولوجيا المالية في قطاع البنوك.

ويأتى مؤتمر "القمة الدولية للمرأة" هذا العام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لتسليط الضوء على قضايا الإدماج والشمولية، حيث يسعى إلى تعزيز مفهوم الشمولية في مجالات العمل والاقتصاد والمجتمع من خلال تسليط الضوء على دور المرأة في التحول الاقتصادي، كما تسعى القمة إلى تعزيز الفرص المتساوية وتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة في جميع القطاعات.

وقال أحمد الشال، رئيس مجلس ادارة شركة اكسباند، أن المؤتمر يهدف لإبراز نجاحات النساء وتعزيز أصواتهن في المجتمع، وتقديم قصص نجاح تسرد تحديات وإنتصارات النساء، ونسعى إلى دعمهن وتشجيعهن ليلهموا من نساء نجحن وحققن قصص نجاح حقيقية، ولقد رأينا النتائج الإيجابية التي يمكن أن تحققها المرأة عندما تُعطى الفرصة الكاملة للمشاركة، ونحن ملتزمون بتعزيز هذه القيم وتعزيز دور المرأة في جميع جوانب الحياة العملية والاجتماعية".

وقال وليد منيسي، رئيس قطاع العمليات بشركة إكسباند، شهدنا في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في فهمنا لأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين، وأدركنا أن الشمولية ليست فقط قضية نسائية، بل هي قضية إنسانية تهم الجميع.

وأوضح أن تشجيع المساواة بين الجنسين وضمان فرص متساوية للجميع أساس لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للمجتمعات، ويتطلب تعزيز ثقافة الشمولية في مكان العمل وفي المجتمع، وضمان توفير فرص متساوية للجميع للمشاركة والتمثيل في جميع القطاعات والمجالات وهذا ما تم مناقشتة من خلال بعض الجلسات النقاشية لهاذا العام.

وأوضحت عبير حلمي صالح، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين التكافلي حياة، أن التمكين هو أن تصبح المرأة أقوي وأكثر ثقة بتخطيها الصعوبات ورفع مشاركتها في سوق العمل لذلك لابد من توافر ثلاثة عناصر مترابطة لتستطيع المرأة التمكين الاستراتيجي؛ وهي الموارد، والإدارة، والإنجازات، وتحقق الكفاءة في الثلاثة عناصر مما جعل المرأة تتقلد المناصب العليا.

وأضافت إنجي المغربي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الالبان بشركة بيتي، نلتزم بتعزيز التنوع بين الجنسين وكذلك التطوير المهني للمرأة، وتمكنا من تحقيق زيادة كبيرة في نسبة تمثيل المرأة في الشركة حيث نجحنا في زيادة تمثيل المرأة بنسبة 49% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022 ووصلنا في تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 21% وفي مناصب الإدارة العليا أصبحنا 30%، ونشجع وندعم السيدات للوصول إلى الوظائف التي يهيمن عليها أقرانهم من الرجال.

ويعد مؤتمر "القمة الدولية للمرأة" منصة هامة لتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل بين النساء القيادات والمؤثرات في مختلف أنحاء العالم، وتعزز دور المرأة في صناعة القرار وتحقيق التنمية المستدامة، كما أنها فرصةً لاستعراض التحديات والفرص التي تواجهها المرأة في المجال الاقتصادي، ولبناء شراكات فاعلة بين القادة والمؤثرين في هذا المجال.