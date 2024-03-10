تشهد أسعار اللحوم في البحيرة انخفاضا كبيرا؛ مما أدى إلى حالة من الفرحة لدى المواطنين قبل شهر رمضان.



وانخفضت أسعار اللحوم بالقرى 50 جنيها لتباع بـ320 جنيها، وفي المدن انخفضت 30 جنيها لتباع بسعر 380 جنيها، وذلك بعد الإفراج الجمركي عن الأعلاف وانخفاض سعر المواشي بالأسواق.



وبدأت أغلب محلات الجزارة في المنافسة من خلال الإعلان عبر صفحات التواصل بعروض على أسعار اللحوم؛ من أجل زيادة حركة البيع.



والتقت الشروق مع المواطنين داخل أسواق مدن وقرى البحيرة للتعرف على آراءهم بعد انخفاض أسعار اللحوم قبل ساعات من شهر رمضان.



وقال هشام سعيد، من أبو المطامير: من اقتراب شهر رمضان كان هناك مخاوف من ارتفاع أسعار اللحوم، إلا أن المفاجأة جاءت بانخفاض أسعار اللحوم بمحلات الجزارة وبالأخص بقرى الريف.



وأكدت مها محمد، موظفة، حدوث انتعاشة في أسواق البيع، حيث انتشرت في الساعات الأخيرة على صفحات مواقع التواصل عروض لمحلات الجزارة تبيع بـ380، و350 و320 جنيها للكيلو.



وأوضح محمود حافظ، مزارع، من أبو حمص، أن انتشار معارض أهلا رمضان وتوفير منافذ لبيع اللحوم بسعر 300 جنيه أدى إلى عزوف المواطن عن الشراء من محلات الجزارة والإقبال على المعارض بجميع مراكز البحيرة، وذلك أدى إلى المنافسة بين محلات الجزارة، وانخفاض السعر مرة أخرى.



وأشار حسن الدسوقي، جزار، إلى انخفاض الأسعار بالأسواق المخصصة لبيع المواشي لتصل إلى 20 ألفا في الذبيحة؛ بسبب زيادة المعروض وقلة الشراء من أصحاب محلات الجزارة، وذلك أدى لخسائر فادحة أدى إلى لجوء محلات الجزارة إلى عجول الجاموس ذات الأسعار الأرخص بالأسواق؛ من أجل خفض الأسعار وإقبال المواطن على الشراء مرة أخرى.



وتشهد محافظة البحيرة بجميع المدن والمراكز انتشارا كبيرا لمعارض أهلا رمضان، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، والتموين، والوحدات المحلية بتوفير منافذ لبيع اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.



من جانبه، أكد سمير البلكيمي مدير إدارة الرقابة التموينية بالبحيرة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق وبالأخص محلات الجزارة التي تذبح خارج المجازر الحكومية وتحرير محاضر ضد المخالفين.