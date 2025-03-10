قطر ترحب بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية

رحبت قطر، اليوم، بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات سوريا، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وأكدت وزارة الخارجية على أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.



وجددت الوزارة دعم قطر الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة السورية، عن اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة.

ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد (قسد) مظلوم عبدي الاثنين اتفاقا يقضي "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.