رئيس وزراء أيرلندا في اجتماعه مع ترامب يعرب عن رغبته في تأمين علاقات تجارية مع أمريكا

أكد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن أولويته خلال اجتماعه المقرر هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض هو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلاده والولايات المتحدة.

وفي ظل المخاوف من أن يشكل النهج الحمائي للرئيس الأمريكي تجاه التعريفات الجمركية والضرائب خطرا كبيرا على الاقتصاد الأيرلندي المدعوم إلى حد كبير من خلال الاستثمارات طويلة الأمد من الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات، قال رئيس الوزراء إنه سيؤكد على الطبيعة الثنائية للعلاقة عبر الأطلسي.

وسيجري مارتن محادثات مع ترامب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء، لكنه بدأ برنامجه التقليدي لحضور الاحتفالات التقليدية بعيد القديس باتريك في الولايات المتحدة بزيارة مدينة أوستن بولاية تكساس، وهي ولاية قال رئيس الوزراء إنها شهدت "موجة جديدة من الاستثمار الأيرلندي" مع 120 شركة أيرلندية توفر نحو 4 آلاف وظيفة.

وكان رئيس الوزراء الأيرلندي قد قال إن الولايات المتحدة تظل "شريكا لا غنى عنه في وقت يشهد خطرا كبيرا في العالم"، وذلك أثناء سفره عبر المحيط الأطلسي في جولة تستمر لمدة أسبوع.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية في وقت سابق أن مارتن سيزور مدينة أوستن قبل أن يتوجه إلى واشنطن العاصمة لحضور الاحتفالات التقليدية بعيد القديس باتريك في العاصمة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يناقش مارتن مع ترامب يوم الأربعاء مجموعة من القضايا، بما في ذلك العلاقات بين الولايات المتحدة وأيرلندا، والشراكة الاقتصادية، والحرب في أوكرانيا، والأوضاع في الشرق الأوسط وأيرلندا الشمالية.