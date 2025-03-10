تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وسط تلاشى ظهور السحب، مع بزوغ ساطع لأشعة الشمس، في أول أيام شهر برمهات، والذي خالفت بدايته توقعات "نوة الحسوم"، التي كان مقررًا لها أن تبدأ أمس الأحد، وفقًا لجدول النوات الشتوية.

ويأتي ذلك فيما استعدت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لاستقبال "نوة الحسوم" بفحص الشنايش "مصارف مياه الأمطار" على مستوى كل الأحياء، حيث تأتي برياح جنوبية غربية، ومدتها 7 أيام، ومتعارف أنها أطول وأشد نوات الشتاء.

وتشهد عروس البحر الأبيض المتوسط انسيابية في الشوارع العامة والميادين الرئيسية، فيما تتمركز سيارات الصرف الصحي في النقاط الساخنة من الشوارع، تحسبًا للتعامل مع أي تطورات جوية طارئة.

وتُسجل درجات الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة مئوية، فيما تبلغ سرعة الرياح 25 كيلو مترًا في الساعة، ويتراوح ارتفاع أمواج البحر ما بين 1 إلى 2 متر، متأثرة باتجاه الرياح الجنوبية الغربية، بحسب الأرصاد الجوية.

ويذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض على مدار العام لـ18 نوة، ومن بينها نحو 11 نوة تعد الأكثر ضراوة، وعادة ما تكون خلال فصل الشتاء، حيث تأتي مصحوبة بالأمطار الغزيرة والرياح العاتية، وبعضها يغرق الشوارع، مع اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج إلى مستويات قياسية.