حسام هيبة: نعتزم طرح وثيقة للسياسات الاستثمارية في الربع الأخير من العام المالي الجاري

- توقعات بجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024-2025

كشف حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نموا قويا خلال العام المالي الماضي، لافتا إلى عمل الهيئة على إصدار وثيقة للسياسات الاستثمارية لتوضيح السياسات الاستثمارية للدولة.

وكان الاستثمار الأجنبي المباشر سجل طفرة خلال العام المالي 2023-2024 بقيمة بلغت 46.6 مليار دولار بحسب تصريحات سابقة لـ"هيبة".

وذكر هيبة خلال تصريحات مع قناة "سي إن بي سي عربية"، أن نمو الاستثمارات المباشرة خلال العام المالي الماضي تحقق بفضل إعادة الشركات الأجنبية استثمار أرباحها المحققة في السوق المصري مرة أخرى، وذلك علي رغم من "النقص الشديد في النقد الأجنبي في ذلك التوقيت وصعوبات حصول الشركات على العملة الأجنبية لتحويل أرباحهم المحققة بالجنيه للخارج"، مشيرا إلى أنه بمجرد سهولة الحصول عليها أصبح بأماكنهم تحويل أرباحهم بسهولة.

وتوقع هيبة، أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجاري 2024-2025 نحو 12 مليار دولار، على أن ترتفع العام المالي القادم "أكثر من ذلك بدعم استقرار السياسية النقدية والمالية التي حفزت المستثمرون على تقديم طلبات للحصول على أرضي وتأسيس شركات".

وأكد هيبة، أن الهيئة تستهدف تقديم قانون جديد للشركات في الدورة البرلمانية القادمة، بعد الانتهاء من المسودة العامة له وعرضها للحوار المجتمعي، كما تعمل حاليًا على إعداد وثيقة السياسات الاستثمارية بالتعاون مع البنك الدولي مشيرا إلى أنه تم الانتهار من المسودة الأولى لها ويأمل أن يتم طرحها في الربع الأخير من العام المالي الحالي بعد الموافقة من المجلس الأعلى للاستثمار.