تراجع أسعار بذور اللفت والكانولا في السوق العالمية بعد الرسوم الصينية على الصادرات الكندية

تراجعت أسعار الحاصلات الزراعية في مستهل أسبوع التعاملات اليوم الاثنين على خلفية قرار الصين فرض رسوم انتقامية على العديد من المنتجات الزراعية الكندية وبخاصة زيت بذور اللفت ردا على الرسوم الكندية على السيارات الكهربائية ومنتجات الصلب والألومنيوم الصينية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تبادل فرض الرسوم بين كندا والصين يأتي في الوقت الذي تكافح فيه الدولتان لمواجهة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على منتجاتهما. كما تترك مارك كارني الذي يستعد لتولي منصب رئيس الوزراء الكندي في مواجهة حروب تجارية على جبهتين رئيسيتين بينما يستعد لتولي منصبه .

وأعلنت الصين مطلع الأسبوع الحالي فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على زيت بذور اللفت وزيت الكانولا الكندية، وبنسبة 25% على لحم الخنزير والمنتجات البحرية. والصين هي أكبر وجهة تصديرية للبذور الزيتية من أمريكا الشمالية،

وتأتي هذه الإجراءات قبل أن يبدأ المزارعون في الزراعة للموسم المقبل. وانخفضت العقود الآجلة في نيويورك صباح يوم الاثنين بالحد الأقصى للتراجع.

وقال ريك وايت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجمعية مزارعي الكانولا الكندية، في بيان: "يواجه مزارعو الكانولا الكنديون حالة غير مسبوقة من عدم اليقين التجاري من أكبر سوقين للتصدير قبل أسابيع فقط من بدء الزراعة".

وتدخل التدابير الصينية حيز التنفيذ في 20 مارس الحالي. وفي حين أن الرسوم الصينية تشمل زيت ومنتجات الكانولا فإنها لا تشمل بذور الكانولا نفسها التي تستورد الصين كميات أكبر منهخا.

وكتب المحلل دينيس فوزنيسينسكي في كومنولث بنك أستراليا في مذكرة: "إن عدم فرض تعريفات جمركية على بذور الكانولا الكندية يُظهر ترددًا من جانب الصين في تقييد خيارات الحصول على البذور الزيتية بشكل أكبر".

و بلغت واردات الصين من بذور اللفت في العام الماضي 39ر6 مليون طن، جاءت كلها تقريبا من كندا. كما استوردت الصين 74ر2 مليون طن من دقيق الكانولا في العام الماضي.

وفي بداية تعاملات اليوم تراجعت أسعار العقود الآجلة للكانولا بأكثر من 6% إلى 40 دولارا كنديا (28 دولارا أمريكيا) لتسجل أقل مستوى لها منذ شهرين.

في المقابل ارتفعت الأسعار في الصين وسط مخاوف من نقص المعروض. وارتفعت أسعار دقيق بذور اللفت في بورصة تشنجتشو للسلع الأساسية بالحد الأقصى للبورصة، في حين ارتفع زيت بذور اللفت بنحو 6ر5% إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب. كما ارتفع دقيق فول الصويا في داليان بأكثر من 3% قبل أن يتراجع قليلاً.