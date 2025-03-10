متحدث الحوار الوطني السوري يحدد هدف تحرك القوات نحو الساحل السوري

أكد المتحدث باسم مؤتمر الحوار الوطني السوري حسن الدغيم اليوم الاثنين، أن العدالة الانتقالية هي الهدف الرئيسي من تحرك القوات باتجاه مناطق الساحل.



وأضاف: "هدف فلول النظام هو ضرب السلم الأهلي في سوريا، ولجنة تقصي الحقائق ستحقق بكل الانتهاكات"، مشددا على أن "فلول النظام يبحثون عن زرع الفتنة في سوريا".

وشهدت منطقة الساحل، التي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية، يوم الأربعاء الماضي، حيث دارت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام وعناصر تابعين لقوات النظام السابق. وأعلنت إدارة الأمن العام سقوط قتلى ومصابين في صفوف قواتها في هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة وريفها.

وتحدثت تقارير عن ارتكاب جرائم بحق المدنيين في الساحل، تسببت بمقتل أكثر من 300 شخص، فيما أعلن الأمن العام السوري اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عن وصول تعزيزات إلى مدينة اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار وضمان عدم وقوع أي تجاوزات.